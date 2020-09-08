В Подмосковье объявлены победители суперфинала конкурса «Лидеры России» — это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». 300 человек получили гранты по миллиону, на обучение. А 106 — триумфаторы — вошли в «золотой кадровый резерв страны». Что их ждет — знает корреспондент Анна Воропай.

Чтобы услышать аплодисменты, каждому пришлось пройти жесточайший отбор. Конкурс среди лидеров России больше, чем в самый престижный университет мира — две тысячи человек на место. Все, что теперь осталось позади, суперфиналисты называют настоящим испытанием. Конкуренция — гигантская.

«Было очень сложно, вчерашний день был самым сложным, хотя я сделал много разных проектов, у меня трое детей, но это было вообще, я вчера всю ночь не мог заснуть». — признался финалист конкурса Александр Гатин.

Среди важных мужчин в дорогих костюмах — скромная женщина с железной психикой. Директор обычной новосибирской районной школы победила юристов, банкиров и финансистов.

«Когда все представляются в начале, кто есть кто, это даже обескураживает, задумываешься: а я вообще соответствую в этом кругу требованию?» — поделилась размышлениями финалистка конкурса, учительница Людмила Некрасова.

Но реальность доказывает: поводов для сомнений быть не должно. Все победители — это золотой кадровый резерв страны.

«У нас в этом году более плотные баллы, отличия между теми, кто в начале и конце списка — незначительные. У нас не 100 победителей, а 106», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Финал — это только начало. Дальше все зависит от них. Ни мы, ни жизнь ничего не гарантируем, но шанс есть у всех», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Даже те, кто не вошел в ТОП-100, получили прокачку навыков от лучших наставников страны: министров, руководителей ведомств, топовых бизнесменов.

Совсем как девочка фанатка, которая караулит рок-звезду, Василина — взрослая и успешная женщина не менее преданно ждала у выхода своего нового кумира — министра экономического развития.

«Самое, наверное приятное, что Максим Геннадьевич предложил создать группу предпринимателей, таких же как и я, и вместе пообсуждать вопросы, которые я задавала. Я очень рада!» — выразила эмоции участница конкурса Василина Соколова.

О консультации с Максимом Решетниковым Василина и мечтать не могла. Она просто надела красное, чтобы ее стартап наконец-то заметили. Хотела поговорить о налогах, но кажется, девушке сделали предложение.

«Я посмотрел пять человек, всех встроим. От предпринимательского сообщества было три человека, очень важно было обсудить обратную связь, так как нам не хватает прямой обратной связи от предпринимателей», — сообщил Максим Решетников.

Карьерного взлета никто не обещает, но признание компетентности финалистам гарантировано.

Конкурс «Лидеры России» называют самым быстрым социальным лифтом для молодых, амбициозных и целеустремленных управленцев. Такие есть в каждом регионе.

«Многие считают, что для того чтобы добиться успеха, нужно ехать в Москву. Это не так. В любом регионе, в каждом поселке вы можете проявить себя, именно о таком соцлифте и говорил президент, чтобы он распространялся на всю страну. Для меня, как для председателя правительства, важно, чтобы ваш опыт вы могли реализовать во всех уголках страны», — подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

И может быть с этими новыми управленцами слово «чиновник «начнет звучать по-настоящему гордо.