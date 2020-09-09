Пожар на нефтяном танкере у берегов Шри-Ланки потушили

У берегов Шри-Ланки потушили пожар на супертанкере. На борту полыхающего судна - два миллиона баррелей нефти. И еще 1,5 тысячи тонн дизельного топлива для работы двигателей. Местные власти заявляют: если танкер взорвется или на его борту произойдет утечка - это приведет к масштабной экологической катастрофе.

Все силы спасателей и военных республики сейчас сосредоточены вокруг полыхающего судна. Предварительная причина возгорания - экстремальная температура и сильный ветер. И это уже - второй пожар на танкере. В выходные вспыхнула котельная в машинном отделении. Тогда устранить ЧП помогали в том числе российские корабли, которые оказались поблизости.