Видео перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой

Разведка НАТО в небе над Балтикой значительно активизировалась. Минобороны России опубликовало видео перехвата нашей авиацией сразу нескольких иностранных самолетов.

Два американских стратегических разведчика RC-135 и шведский «Гольфстрим». Им навстречу вылетел наш Су-27. В результате, самолеты НАТО развернулись и улетели, не нарушив таким образом российскую границу.

Затем экипаж Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами.