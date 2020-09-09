Видео перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой
Истребитель был поднят в воздух для опознавания самолетов. Он должен был не позволить авиалайнерам нарушать границу РФ.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru
Разведка НАТО в небе над Балтикой значительно активизировалась. Минобороны России опубликовало видео перехвата нашей авиацией сразу нескольких иностранных самолетов.
Два американских стратегических разведчика RC-135 и шведский «Гольфстрим». Им навстречу вылетел наш Су-27. В результате, самолеты НАТО развернулись и улетели, не нарушив таким образом российскую границу.
Затем экипаж Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами.
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?