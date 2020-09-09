Видео перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой

Эфирная новость 50

Истребитель был поднят в воздух для опознавания самолетов. Он должен был не позволить авиалайнерам нарушать границу РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru

Разведка НАТО в небе над Балтикой значительно активизировалась. Минобороны России опубликовало видео перехвата нашей авиацией сразу нескольких иностранных самолетов.

Два американских стратегических разведчика RC-135 и шведский «Гольфстрим». Им навстречу вылетел наш Су-27. В результате, самолеты НАТО развернулись и улетели, не нарушив таким образом российскую границу.

Затем экипаж Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши по Навальному
13:00
«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха
12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок