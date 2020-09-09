Пятый канал, РЕН ТВ и телеканал «78» получили престижные награды конкурса «МедиаБренд»

В Москве накануне вечером вручили «телевизионный Оскар» — так называют конкурс!"МедиаБренд» — самый престижный в отечественной медиаиндустрии. И Пятый канал в этом году собрал сразу 10 наград в различных номинациях.

Жюри отметило проморолики всемирно известного праздника выпускников «Алые Паруса», организацию трансляции церемонии премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, которую Пятый вел в онлайн-формате. Отметили и работы наших коллег: РЕН ТВ и телеканала «78». Корреспондент Елена Хмура побывала на церемонии награждения.

На то, чтобы объявить всех победителей, ведущим церемонии потребовалось полтора часа. В этом году конкурс «МедиаБренд» собрал рекордно много заявок, больше пятисот. Эта премия — практически «Оскар», только не в кино, а промоиндустрии. Борьба между претендентами на призовые места шла буквально за сотые доли балла.

«В этом году некоторые члены жюри были поражены качеством работ, особенно в нескольких номинациях. Очень высокая конкуренция в российском телевидении, и это дает серьезный стимул нашей индустрии для того, чтобы делать эффективнее промо, ярче и лучше дизайн», - рассказала генеральный директор конкурса "МедиаБренд" Регина Юркина.

Среди участников — телеканалы, онлайн-кинотеатры, интернет-проекты и продакшн-компании. Пятый канал — один из немногих, кто пробился в финал практически во всех номинациях. И получил сразу десять наград. Лучшей, по мнению жюри, стала режиссерская работа в ролике «Реальность» и онлайн-церемония премии АПКиТ.

Проект-победитель АПКиТ создавали с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

«Раньше нужно было группу из 30 человек отправить, например, в Париж снимать какую-то сцену. Сейчас вы можете приехать на Пятый канал и за два часа снять то, что вы делали три недели», - отметила заместитель генерального директора — директор программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова,

За АПКит, «Реальность», «Алые паруса» и другие громкие проекты в разных номинациях у Пятого канала еще четыре «серебра», и три «бронзы». Победу за «лучшее оформлению телевизионного канала» и «моушн-дизайн» перехватил РЕН ТВ, также завоевав второе место с промо-роликом «Страх и ненависть» и третье за «визуализированную концепцию рекламной компании».

«На этапе производства наши продюсеры делают блокбастер из продукта телеканала РЕН ТВ, а мы делаем блокбастер из его упаковки. Из каждого проморолика, из каждого сообщения телеканала, которое мы видим в межпрограммном пространстве», - поделился директор по эфирному продвижению телеканала РЕН ТВ Василий Резниченко.

Жюри отметило и социальные ролики. Компания "Эверест" стала лидером в этой номинации с работой «Немаловажный» и заняла второе и третье места за спонсорские проекты. А участники из российских регионов доказали, что они — достойные конкуренты крупным телеканалам.

В число победителей вошел и канал "78". У него второе и третье место за «Лучший дизайн регионального тв» и «лучший брендинг». Финалисты говорят, на конкурс «Медиабренд» они приезжают не только за наградами, но и ради уникальной возможности — перенять опыт у профессионалов со всей страны.

«Встреча уже известных тебе людей, потому что со многими из представителей мы успели уже в разное время поработать. И посмотреть по сторонам, что делают коллеги», - рассказал арт-директор телеканала РЕН ТВ Илья Остриков.

Многие финалисты этого года участвуют в конкурсе не в первый раз и, уверяют, не в последний. Говорят, профессиональное состязание с лучшими из коллег как ничто другое вдохновляет на творческие эксперименты. И в конечном итоге позволяет радовать своих зрителей.