Вода — не преграда: в Ленобласти прошли учения мотострелков ЗВО
По легенде, подразделения на бронетранспортерах должны были вплавь переправиться на другой берег и штурмом взять укрепления условного противника.
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Мотострелки Западного военного округа форсировали водные преграды. Учения прошли в Ленинградской области.
По легенде, подразделения на бронетранспортерах должны были вплавь переправиться на другой берег и штурмом взять укрепления условного противника.
Всего в маневрах участвовали 20 единиц техники и две сотни военных. Дистанция — 1,5 километра. По оценке командования, мотострелки с задачей справились успешно.
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