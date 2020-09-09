Мотострелки Западного военного округа форсировали водные преграды. Учения прошли в Ленинградской области.

По легенде, подразделения на бронетранспортерах должны были вплавь переправиться на другой берег и штурмом взять укрепления условного противника.

Всего в маневрах участвовали 20 единиц техники и две сотни военных. Дистанция — 1,5 километра. По оценке командования, мотострелки с задачей справились успешно.