Пятый канал, РЕН ТВ и телеканал «78» заняли 17 призовых мест в конкурсе «МедиаБренд»

Пятый канал, РЕН ТВ и телеканал «78», входящие в МИЦ «Известия», стали обладателями 17 наград конкурса в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «МедиаБренд-2020». Церемония награждения финалистов прошла в Москве 8 сентября.

Всего в конкурсе «МедиаБренд» представлено 45 номинаций, они разделены на две категории: эфирную и внеэфирную. В 2020 году на участие было подано 550 заявок, из которых до финала допустили только 261.

Пятый канал стал обладателем десяти наград престижного конкурса. Проектам телеканала были присуждены два «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы». Первые места заняли два проекта: онлайн-церемония премии АПКиТ в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR\AR» и проект «Реальность» в номинации «Лучшая режиссерская работа (TV & digital)».

Обладателями серебряных наград стали видеоролик «Алые паруса» — на волне твоего выпускного в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы», онлайн-церемония премии АПКиТ в номинациях «Лучшее оформление интернет-проекта» и «Лучший ивент», а также проект «Реальность» в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR\AR».

Третье призовое место досталось видеоролику «Алые паруса» — на волне твоего выпускного в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы», промокампании «В главных ролях»в номинации «Лучшее оформление телевизионного канала», проекту «Реальность» в номинации «Лучшая операторская работа», а также межпрограммным ID «В главных ролях» в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Телеканал РЕН ТВ получил пять наград, из них две — золотых. Первое место было присуждено проекту телеканала в двух номинациях: «Лучшее оформление телевизионного канала» и «Лучший моушен-дизайн». Второе место РЕН ТВ занял в номинациях «Лучший проморолик программы life-style и reality show» за проект «Страх и ненависть» и «Лучшее использование звука (TV & digital)» за проект «Почувствуй ритм». Третье призовое место телеканал получил в номинации Лучший key art. Всего за время проведения конкурса РЕН ТВ собрал коллекцию из 13 наград.

Телеканал «78» получил второе и третье место в номинациях «Лучший Лучший дизайн регионального ТВ» и Лучший брендинг (TV & digital).

Компания «Эверест» получила первое место в номинации «Лучший социальный ролик «Немаловажный» — победитель». А также второе место с кейсом Лизобакт, шоу Дело было вечером и третье место за «Лучшую спонсорскую интеграцию TV & digital с кейсом «Лизобакт» в семейном шоу «Детки предки».

Конференция «МедиаБренд» создана в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга и призвана развивать отрасль и формировать в ней профессиональные стандарты. Жюри конкурса состоит из известных международных экспертов в области телевизионного промо и дизайна и российских признанных профессионалов из сферы PR, дизайна, кино и рекламы.