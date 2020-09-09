Тихановская обратилась к россиянам с призывом «не поддаваться лжи»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением к гражданам РФ. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал «Пул первой».

Ныне пребывающая в Литве политик подчеркнула важность сохранения дружественных отношений между белорусами и россиянами.

«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — заявила Тихановская.

Она особо отметила, что происходящие в республике протесты никогда не были направлены против России и их целью являлась лишь действующая в Белоруссии власть.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

При этом она считает, что в информационном поле Белоруссии задействована якобы «российская пропаганда». Однако в чем конкретно она выражается и кто источники ложных сообщений, Тихановская не указала. Вместе с тем она поблагодарила российских независимых журналистов и блогеров за объективное освещение событий в республике.

По словам политика, на выборах 2020 года у Александра Лукашенко не было реальной поддержки населения и шансов на переизбрание. Из-за этого он не допустил к выборам независимых кандидатов и, как уверяет Тихановская, сфальсифицировал результаты голосования, что вылилось в массовые манифестации и привело к беспорядкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что обсудит Путин с Лукашенко на предстоящей встрече.