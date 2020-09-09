Стало известно, что обсудит Путин с Лукашенко на предстоящей встрече
О планах президента РФ рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Владимир Путин на предстоящей встрече обсудит с президентом Белрруссии Александром Лукашенко ряд торгово-экономических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что на ближайшей встрече главы государств затронут вопрос о реструктуризации долга Белоруссии. Также политики обсудят ценообразование на энергоресурсы, дорожную карту по интеграции и возможность сотрудничества российских и белорусских предприятий.
«Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», — отметил Песков.
Встреча состоится в Москве, предположительно, в первой середине сентября.
«В целом действительно его можно ожидать в ближайшие дни, своевременно мы вас проинформируем», — цитирует пресс-секретарь президента РФ ТАСС.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков опроверг сообщения о визите Лукашенко в Москву 13 сентября.
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