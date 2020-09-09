«Крутейший в мире»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города

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Василий Заика
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Главный герой боевиков записал видеообращение по просьбе местного СМИ.

Фото, видео: ТАСС / Старостин Гаврил; news.ykt.ru

Американский киноактер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города. 80-летний мастер боевых искусств записал видеообращение по просьбе местного СМИ, в котором призвал горожан беречь природу и не захламлять леса.

В своей речи главный герой зубодробильных боевиков назвал себя другом якутян.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди, и будете беречь чистоту природы», — произнес Чак Норрис.

Жители Якутска отпразднуют День города 13 сентября. В этот день столице Республики Саха, где идет активное противостояние несанкционированным свалкам, исполнится 388 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чак Норрис пригрозил «Лукашенко».

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