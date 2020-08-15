«Заставлю тебя плакать»: Чак Норрис пригрозил «Лукашенко»

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Андрей Чапыгин
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Кажется, знаменитый герой боевиков записал видеообращение лидеру Белоруссии.

«Заставлю тебя плакать»: Чак Норрис пригрозил «Лукашенко»

Фото: www.globallookpress.com /PLANET PHOTOS

Американский актер записал шутливое видео обращенное к некоему «Саше ноль процентов». Пользователи сети считают, что ролик посвящен лидеру Белоруссии Александру Лукашенко и связан с протестами в стране.

На видео Чак Норрис сидит в кепке за столом и обращается напрямую к адресату. Актер дает ему второе имя «Мистер таракан», а после переходит непосредственно к предупреждениям.

«Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — завершает обращение актер.

Видео совсем недавно появилось в сети, но нет доказательств его достоверности. Как передает URA.RU, оно могло быть сделано с помощью сервиса Cameo, в котором люди заказывают ролики с участием знаменитостей. За деньги они говорят все, что хочет заказчик.

Так, несколькими месяцами ранее актер Элайджа Вуд поддержал кандидата в президенты Виктора Бабарико, а после оказалось, что видео заказали как раз с помощью Cameo.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко намерен обсудить протесты в стране с Владимиром Путиным.

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