«Заставлю тебя плакать»: Чак Норрис пригрозил «Лукашенко»

Американский актер записал шутливое видео обращенное к некоему «Саше ноль процентов». Пользователи сети считают, что ролик посвящен лидеру Белоруссии Александру Лукашенко и связан с протестами в стране.

На видео Чак Норрис сидит в кепке за столом и обращается напрямую к адресату. Актер дает ему второе имя «Мистер таракан», а после переходит непосредственно к предупреждениям.

«Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — завершает обращение актер.

Видео совсем недавно появилось в сети, но нет доказательств его достоверности. Как передает URA.RU, оно могло быть сделано с помощью сервиса Cameo, в котором люди заказывают ролики с участием знаменитостей. За деньги они говорят все, что хочет заказчик.

Так, несколькими месяцами ранее актер Элайджа Вуд поддержал кандидата в президенты Виктора Бабарико, а после оказалось, что видео заказали как раз с помощью Cameo.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко намерен обсудить протесты в стране с Владимиром Путиным.