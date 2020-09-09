Звезду «Универа» собираются лишить прав за езду по встречке в Москве

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Василий Заика
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Арарат Кещян в июне попался автоинспекторам, когда гнал по Ленинградскому шоссе.

Звезду «Универа» собираются лишить прав за езду по встречке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Звезду сериала «Универ» Арарата Кещяна собираются лишить водительских прав за езду по встречке в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 41-летний уроженец абхазского города-курорта Гагра еще в середине июня попался автоинспекторам, когда гнал по Ленинградскому шоссе.

В отношении актера был составлен административный протокол по соответствующей статье. 10 сентября мировой судья Головинского района Москвы вынесет решение о наказании знаменитости. Исполнителю роли Артура Микаэляна грозит лишение права управления автомобилем на срок до шести месяцев.

Помимо прочего, в «активе» Арарата Кещяна 13 неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму шесть с половиной тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Maybach адвоката Ефремова выписано более 120 штрафов.

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