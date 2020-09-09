«Шрам, брат, помоги мне»: уличные коты повторили сцену из «Короля льва»
Забавный ролик, снятый в Доминиканской республике, обрел бешеную популярность в соцсетях.
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Фото, видео: Facebook / Jenller Maxwell Méndez; Кадр из мультфильма Король лев, 1994 г., режиссеры - Роджер Аллерс и Роб Минкофф
В Санто-Доминго уличные коты разыграли драматический эпизод из «Короля льва» на глазах изумленных зрителей. Речь идет о сцене из мультфильма, в которой коварный Шрам вместо того, чтобы помочь своему брату Муфасе выбраться, сбрасывает его с обрыва.
Во время драки один из котов едва не упал с крыши, успев в последний момент зацепиться за край. Но долго провисеть ему не удалось: соперник, выждав мгновение, начал атаковать его лапы.
Под громкий смех зрителей, поверженный кот полетел вниз. К счастью, все обошлось благополучно, ведь падать ему пришлось не в пропасть, а всего лишь с крыши одноэтажного здания. Забавный ролик взорвал соцсети, набрав более шести миллионов просмотров.
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