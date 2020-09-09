Величие соблазна: в Петербурге из открытой кареты «скорой» вынесли оборудование

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Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

В Петербурге раскрыли кражу медоборудования. Из машины скорой помощи вынесли электрокардиограф, ингалятор, мобильные аппараты для наркоза и искусственной вентиляции легких. Сумма ущерба — 240 тысяч рублей.

Полиция нашла двоих мужчин, которые зашли на территорию станции скорой помощи. Увидели, что двери медицинского автомобиля открыты, и за ним никто не присматривает. И не смогли удержаться от соблазна.

Украденное оборудование они поделили пополам и просто хранили его дома. Пока не пришли оперативники. Нарушители уже написали явку с повинной.

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