Семья диких кабанов устроила променад по ЗСД в Петербурге — видео
Раньше на магистрали кабанов не замечали.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Lutz Gerken, 5-tv.ru
На Западном скоростном диаметре Петербурга заметили необычных участников дорожного движения. Платной трассой решила воспользоваться семья диких кабанов. Один из водителей снял трех взрослых особей и двух поросят, бодро бегущих по обочине. Видео было опубликовано на новостном портале Мегаполис.
Водители отметили, что раньше на магистрали кабанов не замечали. К тому же, дорога огорожена от леса сеткой как раз для того, чтобы животные не вышли на нее. Авторы видео рекомендовали водителям быть внимательнее, особенно ночью.
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