Утренняя зарядка: Утяшева показала, как избавиться от целлюлита с помощью скалки

Гимнастка, телеведущая и супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева выложила у себя на странице в социальной сети новую тренировку для всех желающих сохранить и улучшить свою фигуру. Звезда известна своей идеальной формой и часто делится советами, как добиться такого же результата.

На сей раз тренировка на YouTube-канале у Ляйсан действительно оказалась достаточно простой. Из спортивного оборудования для упражнений понадобится только скалка. В качестве дополнительного снаряда Утяшева и вовсе достала простую столовую ложку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 9 Сен 2020 в 2:05 PDT

«Записала специальную тренировку в формате „Повторяй за мной“. Продолжать выпускать такие?», — спросила она у подписчиков.

Те остались в полном восторге от нового ролика.

«Хорошие упражнения!»;

«Очень классная тренировка, спасибо»;

«Продолжать дальше!» — отметили комментаторы.

Утяшева — супруга комика и актера Павла Воли. Они поженились в 2013 году, стали родителями сына Роберта и дочери Софии. Знаменитости входят в число наиболее обеспеченных россиян по версии Forbes. Ляйсан не раз выкладывала свои тренировки — например, легкое упражнение на шпильках.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Ляйсан Утяшевой про экономию в ее доме в случае нужды.