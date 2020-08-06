«Спокойно проживу»: Ляйсан Утяшева назвала сумму расходов на семью в месяц

Спортсменка Ляйсан Утяшева молода, успешна и богата. Сколько именно средств необходимо ей, молодой маме и жене, на содержание себя, мужа и двоих детей, она рассказала в интервью для портала «7 дней».

По словам Утяшевой, они с супругом — юмористом и актером Павлом Волей — не балуют свои детей, а порой проводят с ними мало времени из-за работы. Оба умеют накормить Роберта и Софию, проследить за порядком и чистотой в доме, а Воля еще и своими руками построил им дом. Они живут в Москве, но денег на расходы Утяшевой, в теории, требуется удивительно мало.

«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу. Когда нет распродаж и скидок», — уверенно заявила спортсменка.

Утяшева вспомнила тяжелые времена, когда им с матерью приходилось затягивать пояса и сидеть на одной гречке. Те времена прошли, но в случае необходимости экономия для Ляйсан сложности не представляет.

Однако при этом ее муж, Павел Воля, в прошлом году вошел в число самых успешных звезд России до 40 лет по версии Forbes. Заняв в рейтинге 19-е место с доходом около 2,5 миллиона долларов.

В 2020 году в рейтинге имени Павла Воли уже не оказалось — он стал единственным, кто покинул список по причине возраста, ему исполнился 41 год. Но доход его от этого не упал — пакет акций Comedy Club Produсtion, контракт с брендом «ХрусTeam» и активное участие в мероприятиях и корпоративах не оставят его семью голодать.

5-tv.ru писал, как возмутило пользователей сети появление Павла Воли в женском образе у себя на странице в Instagram.