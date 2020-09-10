Рикки-Тикки-Тави на охоте: Прыжок мангуста за змеей попал на видео
Отважному зверьку пришлось в буквальном смысле срывать свою добычу с ветки.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Zuma\TASS / Guo Qiuda / Twitter @wnashik_forest
В индийском штате Нашик сняли на видео, как мангуст подпрыгнул и схватил находящуюся на дереве змею. Рептилия находилась на одной из нижних ветвей, но ее убежище оказалось ненадежным. Мангуст подпрыгнул, схватил змею за хвост и стащил ее вниз. Попытки рептилии оказать сопротивления оказались тщетными. Зверек же, как ни в чем ни бывало, утащил свою добычу подальше от людских глаз.
«Чем меньше существо, тем оно смелее», — отметил храбрость мангуста сотрудник местной службы по охране лесов, разместивший видео в Twitter.
В свою очередь, пользователи сети отдали должное ловкости маленького хищника. А вот змее никто сочувствовать не стал: к ее печальной судьбе комментаторы остались равнодушны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как уличные коты разыграли сцену из мультфильма «Король лев» и взорвали соцсети
Читайте также
77%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?