Рикки-Тикки-Тави на охоте: Прыжок мангуста за змеей попал на видео

В индийском штате Нашик сняли на видео, как мангуст подпрыгнул и схватил находящуюся на дереве змею. Рептилия находилась на одной из нижних ветвей, но ее убежище оказалось ненадежным. Мангуст подпрыгнул, схватил змею за хвост и стащил ее вниз. Попытки рептилии оказать сопротивления оказались тщетными. Зверек же, как ни в чем ни бывало, утащил свою добычу подальше от людских глаз.

«Чем меньше существо, тем оно смелее», — отметил храбрость мангуста сотрудник местной службы по охране лесов, разместивший видео в Twitter.

В свою очередь, пользователи сети отдали должное ловкости маленького хищника. А вот змее никто сочувствовать не стал: к ее печальной судьбе комментаторы остались равнодушны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уличные коты разыграли сцену из мультфильма «Король лев» и взорвали соцсети