Женщина и ее шестилетний внук заблудились в лесу Ленобласти

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Потерявшихся грибников искали сотрудники МЧС и волонтеры.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Несколько часов назад в Ленинградской области завершилась масштабная поисковая-спасательная операция.

Около сотни человек в лесу искали женщину и шестилетнюю девочку. Бабушка и внучка собирали грибы и заблудились в лесу. Сначала их пытались найти родственники, но затем позвонили в МЧС. Прочесывать местность спасателям помогали волонтеры. Женщина и ребенок в итоге провели в лесу целую ночь, нашли их только рано утром.

«Нашли ее в лесу, где-то в четырех километрах или пяти отсюда. У нее был сделан шалаш, она держала ребенка. Все было сделано. Она молодец», — рассказывает спасатель поисково-спасательного отряда города Тосно Павел Максимов.

«На звук транспорта стала куда-то бежать. И меня закружило. Тут же летали самолеты. И видимо они меня с толку сбивали. И я не знала куда бежать. И уже голоса нет», — говорит Татьяна.

Спасатели передали женщину и ребенка медикам для обследования.

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