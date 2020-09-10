В клинике Charitе ответили на вопросы о состоянии Навального

В немецкой клинике Charitе, в которой с недавнего времени находится на лечении российский блогер Алексей Навальный не готовы обнародовать пока какую-либо информацию о его состоянии.

«Мы не можем, не имеем права отвечать ни на какие вопросы относительно здоровья господина Навального. Именно поэтому вы не получаете никакой информации, кроме той, которая представлена в официальных отчетах», — подчеркнула в интервью 5-tv.ru пресс-секретарь клиники Мануэла Цингель.

Откуда у Spiegel информация о том, что блогер не только вышел из комы, но и начал говорить, она не знает. Могла ли об этом изданию рассказать жена Навального Цингель отказалась комментировать.

«Мы даем только официальную информацию только через официальные заявления на сайте. Никаких других способов нет. Так что они получили информацию от каких-то источников, которые нам не известны. Мы такой информации дать не можем. Никакие интервью с врачами сейчас невозможны», — пояснила пресс-секретарь медицинского учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: Spiegel опубликовал статью, в которой заявил, что Навальный уже может говорить и якобы помнит детали происходившего до потери сознания в самолете. По предварительным данным, полиция Германии усилила его охрану и, возможно, скоро он сможет принимать гостей. Пока у него были только врачи и супруга.