Вдова легендарного космонавта Леонова обратилась в полицию

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Игорь Рязов
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Встревоженная Светлана Павловна не может найти ружье, принадлежавшее знаменитому супругу.

Вдова легендарного космонавта Леонова обратилась в полицию

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Встревоженная вдова советского космонавта и дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова обратилась в полицию. Как стало известно 5-tv.ru, Светлана Павловна не может найти ружье знаменитого покорителя космоса.

Алексей Леонов ушел из жизни год назад. В первое время после его кончины вдове было не до инвентаризации всего имущества. Однако сейчас она обнаружила, что из родового имения в деревне Леониха исчезло ружье «Ремингтон 870». Алексей Архипович был заядлым охотником, поэтому оружие в доме было.

Сейчас пропавший «Ремингтон» ищет полиция. При этом правоохранители не исключают, что в истории нет криминала. Возможно, первый человек, вышедший в открытый космос, успел кому-то подарить ружье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что именем легендарного космонавта Алексея Леонова назвали университет в Подмосковье. В настоящий момент в нем обучаются порядка шести тысяч студентов.

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