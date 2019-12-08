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Именем легендарного космонавта Леонова назвали университет в Подмосковье

, 9:19 | Ниса Мурзанаева Видео 39

Имя советского и российского летчика-космонавта получил технологический университет в городе Королев.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин

Технологический университет в городе Королев получил имя советского космонавта и дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. На фасаде здания одного из колледжей учебного заведения была установлена доска с фамилией легенды, пишет канал «360».

В торжественной церемонии установки мемориальной таблички участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Технологический университет считается одним из лучших в области IT- технологий. В состав вуза входят: четыре института, техникум, технопарк, инжиниринговый центр и колледж космического машиностроения и технологий. В настоящий момент в нем обучаются порядка шести тысяч студентов.

Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза, первый человек вышедший в открытый космос скончался в возрасте 85 лет. Он ушел из жизни 11 октября 2019 года в реанимационном отделении от острой сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал пять цитат великого космонавта Алексея Леонова.

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