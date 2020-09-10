Шокирующие кадры: в Москве ревнивый муж жестоко зарезал жену посреди улицы
Семейная драма разыгралась утром 10 сентября на глазах у прохожих у ТЦ «Каширская плаза».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Ревнивый муж жестоко зарезал супругу посреди улицы в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая семейная драма разыгралась утром 10 сентября на глазах у прохожих возле ТЦ «Каширская плаза» и попала в поле зрения камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина наносит удары ножом лежащей на тротуаре женщине. Жертва безуспешно пытается защититься и увернуться от разъяренного благоверного. После того как пострадавшая затихает, ревнивец в сердцах выбрасывает нож и начинает кому-то звонить, неспешно прогуливаясь рядом. Стоит отметить, что очевидцы никак не реагируют на произошедшее и идут по своим делам.
29-летняя пострадавшая скончалась на месте от полученных ранений в область груди и сердца. 36-летний злоумышленник был задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о его аресте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расстрелявший бизнесмена в 2018 году в Москве киллер задержан.
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