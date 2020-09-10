Расстрелявший бизнесмена в 2018 году в Москве киллер задержан

Киллер, который расстрелял в феврале 2018 года на Чертановской улице в Москве бизнесмена Анара Алиева, задержан правоохранительными органами. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемым преступником оказался неработающий 40-летний гражданин Грузии, проживающий в Подмосковье.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве, а также незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия. Подозреваемый заключен под стражу.

22 февраля 2018 года утром в полицию позвонили очевидцы и сообщили о стрельбе на автостоянке около одного из домов на Чертановской улице. Неустановленный тогда преступник несколько раз выстрелил в бизнесмена Анара Алиева, который находился в своем внедорожнике Lexus.

Пострадавший с многочисленными ранениями головы и груди был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание. Киллер был объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа предварительная причина убийства бизнесмена в Татарстане.