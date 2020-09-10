Видео: У клиники Charitе полиция задержала неизвестного мужчину

У клиники Charitе, куда был доставлен из России для лечения блогер Алексей Навальный, спецназ задержал неизвестного мужчину. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как на него надевают наручники.

Связано ли это с усилением охраны пациента из России полиция уточнять отказывается.

Спецотряд немецких правоохранителей дежурит у Charitе вторую неделю. У входа клиники стоит полицейский фургон, из которого посменно выходят силовики. Задержанного мужчину увезли на автомобиле подкрепления.