Скрасить первую ночь в СИЗО Ефремову не помогла даже валерьянка

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов 10 сентября рассказал, как прошла его первая ночь в СИЗО. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

Ефремов подчеркнул, что проблемы со сном у него начались еще сразу после трагедии.

«Плохо спал. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло», — пожаловался он.

Знаменитый актер рассказал и о своем здоровье. По его словам, каких-то особых проблем, препятствующих содержанию под стражей у него нет. Однако прогулки в СИЗО, как и многое другое, даются ему непросто. В особенности подъем на крышу седьмого этажа.

Подытожив, актер заявил, что ему нужно время, «чтобы во всем разобраться».

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокаты назвали условия смягчения приговора для Михаила Ефремова.