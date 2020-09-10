Адвокаты назвали условия смягчения приговора для Михаила Ефремова

Юристы полагают, что смена адвоката в суде могла бы помочь актеру Михаилу Ефремову во время апелляции. Новый правозащитник, выбравший "адекватную линию поведения", мог бы помочь смягчить приговор звезде, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.

После оглашения приговора за участие в смертельном ДТП, повлекшем смерть человека, Михаил Ефремов обвинил во всем своего адвоката Эльмана Пашаева. Артист заявил, что тот «подставил» его. Адвокат Игорь Татарович считает, что приговор действительно был очень строгим, во многом из-за ряда субъективных факторов.

«При грамотной, взвешенной и не скандализированной защите у Ефремова есть хорошие шансы на снижение срока наказания и, возможно, изменение режима лишения свободы на колонию-поселение», — заявил он.

Отказ от театральности в методах защиты считает необходимым для успеха при апелляции и адвокат Дмитрий Тараборин. Также он рекомендовал артисту еще раз признать свою вину за случившееся и покаяться перед семьей жертвы, выплатив ей сумму причиненного ущерба. Пашаева же он сравнил с «раздражителем», от которого стоило бы избавиться.

«В этом случае размер наказания может быть снижен на один-два года», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нарушениях Кодекса этики адвокатом Ефремова.