Николай Басков в день рождения своего отца Виктора, 10 сентября, решил опубликовать семейное архивное фото с родителями и посвятить ему трогательный пост. Артист тяжело переживает утрату близкого человека и всегда хотел бы похожим на него.

На своей странице в Instagram он рассказал, что для него с мамой это «невозможно тяжелый год».

«Сегодня второй день рождения папы… без него… Пока не получается принять это, смириться. Не получается, да и не пытаюсь, если честно. Он рядом, он со мной, он всегда со мной. Был, есть и будет», — признался артист.

По его словам, родители всегда в этот день старались уезжать куда-нибудь ближе к теплому морю и океану, такая была у них «красивая традиция». Сегодня же, отмечает Басков, все близкие семье вспоминают его отца как настоящего мужчину, прекрасного человека и достойного офицера, который всю его жизнь стоял на страже интересов Родины.

Виктора Баскова не стало 30 июня 2019 года. Тогда ему было 67 лет, он не смог справиться с продолжительной болезнью. После произошедшей трагедии народный артист России еще сильнее сблизился с матерью, проводя с ней больше времени.

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