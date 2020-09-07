С кем живет Николай Басков и как он похудел на 15 килограммов?

Николай Басков удивил поклонниц новостью, что теперь живет не один! Кто переехал в роскошную квартиру народного артиста? Правда ли, что натуральный блондин решительно настроен жениться? И как певцу удалось похудеть на 15 килограммов? Ответы на все вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В личной жизни Николая Баскова произошли перемены. Недавно завидный холостяк всея российского шоу-бизнеса показал поклонникам красавицу, с которой он делит кров. Ею оказалась не женщина, а голубоглазая кошка по кличке Шанель. Изначально певец купил домашнего питомца маме, но так привык к ней, что уже не смог расстаться. Теперь артист проводит с любимицей все свободное время.

«Как-то радует это ощущение, когда ты возвращаешься домой и ты за кем-то ухаживаешь», — признается Николай Басков.

Шанель уже стала звездой микро-блога артиста. Басков регулярно делится с подписчиками умилительными видео с питомцем. Натуральный блондин заботится о животном, как о ребенке. Певец даже взял на работу няню по уходу за ним. Та живет в гостевой спальне и, когда народного артиста нет дома, присылает ему видеоотчет.

«Мне присылают видео, как она поела, я спрашиваю сколько раз она сходила в туалет, как она играется. В общем да, какая-то невероятная любовь, и она мне отвечает такой же любовью. Она просится ко мне на руки, приходит и начинает мяукать, позову ли я ее в кровать», — рассказывает Николай Басков.

Басков говорит, когда Шанель подрастет, она будет сопровождать его на светских мероприятиях. Поклонники порадовались за любимого музыканта. Многие уверены, что его жизнь теперь изменится в лучшую сторону, ведь появление в доме кошки является хорошей приметой. Но нашлись, правда, и те, кто раскритиковал артиста. По мнению некоторых подписчиков, в его возрасте стоит заводить не питомцев, не семью.

Певец и сам не теряет надежды, что обретет личное счастье. Николай говорит, он нагулялся и решительно настроен жениться. Но ему нужна не просто красивая девушка, а настоящая хранительница очага.

«После 40 лет как-то осознано все приходит и отношения они другие, не зря в Европе многие женятся после 40. Я думаю, Бог даст, я выполню это правило», — признается артист.

Музыкант не теряет времени зря, заботясь о физическом состоянии и внешнем виде серьезнее, чем раньше. В последнее время Николай Басков выглядит на редкость вдохновленным. Золотой голос России недавно вернулся из летнего отпуска. Народный артист отдыхал на итальянском острове Сардиния, где приводил свое здоровье в порядок.

По словам звезды, за границу он направился на лечебные источники, которые помогают обмену веществ и организму в целом. Для посещения целебного курорта звезда подготовил все необходимые справки. За рубеж Баскова выпустили именно на лечение.

Поклонники отметили, отдых явно пришелся артисту на пользу. Он помолодел и похудел. Певец говорит, избавиться от 15 лишних килограммов он смог еще во время самоизоляции. А все благодаря спорту и правильному питанию. Баскову даже пришлось поменять гардероб в связи с резкими переменами во внешности.

«Это так приятно, когда ты приходишь и тебе приносят любую коллекцию, можешь надеть любой костюм и тебе не надо подбирать размер, даже иногда приходится ушивать те же 48-е», — откровенничает артист.

Николай считает, чтобы оставаться на вершине музыкального Олимпа, нужно всегда быть в форме и не только в физической. Басков опубликовал в Instagram юмористическое видео, высмеяв свой звездный статус, которым тот, как кажется, вовсе не кичится.

Видео набрало шесть миллионов просмотров. Чтобы не отставать от трендов, Басков стал записывать короткие, смешные ролики. Среди них есть даже короткая песня про королей современного интернета — котиков. Артист говорит, в полку его поклонников прибыло. Неожиданно для него самого он стал популярным у молодежи.

«В комментариях, в клипе, мне пишут: „Мне 17 лет я слушаю Баскова. Скажите, это диагноз?“» — рассказывает звезда.

Фанаты певца надеются, что и в личной жизни Николая Баскова все сложится хорошо. И в скором времени ему все же удастся встретить ту самую — единственную.