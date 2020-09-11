Виноваты журналисты: Королева рассказала, как потеряла ребенка

Известная российская певица Наташа Королева вспомнила, как несколько лет назад потеряла ребенка. В эфире шоу PeopleTalk TV на YouTube, она призналась, что в произошедшей трагедии частично виноваты и журналисты. Они слили обнаженные снимки Королевой и ее супруга в Сеть, которые были сделаны для домашнего архива. В результате звезда пережила сильнейший стресс, из-за которого впоследствии оказалась на больничной койке под капельницей.

«На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорит», — призналась певица.

Королева призналась, что у нее были планы воспользоваться услугами суррогатной матери, однако против этой затеи выступил ее сын Архип. В итоге семья приняла решения ждать внуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Тарзана и Наташи Королевой выпустил первый клип.