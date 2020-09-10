По стопам родителей: Сын Тарзана и Наташи Королевой выпустил первый клип

Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, представил миру свой первый музыкальный клип. Посмотреть видео 18-летнего Архипа Глушко на песню "Бутылка вина" можно на его Youtube-канале.

Юный музыкант сделал первые шаги в музыке в начале 2020 года. Тогда вышла сама песня, а теперь, спустя некоторое время, он выпустил к ней и видеоряд. Несколько дней назад он уже будоражил фанатов кадрами со съемок.

Архип, выбравший для себя творческий псевдоним Грек, признался, что песня стала для него знаковой.

«Я не мог даже представить, что песня станет актуальной во время массовой эпидемии», - отметил он.

Порыв Архипа поддержали не только его звездные родители, но и поклонники матери.

«Удачи тебе Архип, обожаю твою маму, ты у нее талантливый, у нее не могло быть по-другому»;

«Мальчик очень симпатичный, но будет в сто раз круче, когда подрастет»;

«Господа негативщики, парень — молодец. А взгляд и раскрепощение со временем придет», — поддержали его они в комментариях.

Есть у «Грека» Глушко и первые собственные фанаты. На момент написания статьи число его подписчиков на Youtube составило 181 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, почему расстались Наташа Королева и Игорь Николаев.