По стопам родителей: Сын Тарзана и Наташи Королевой выпустил первый клип

|
Анастасия Шадская
64

Архип Глушко выбрал для музыкальной карьеры псевдоним Грек.

Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан,   представил миру свой первый музыкальный клип. Посмотреть видео 18-летнего Архипа Глушко на песню "Бутылка вина" можно на его Youtube-канале. 

Юный музыкант сделал первые шаги в музыке в начале 2020 года. Тогда вышла сама песня, а теперь, спустя некоторое время, он выпустил к ней и видеоряд. Несколько дней назад он уже будоражил фанатов кадрами со съемок.

Архип, выбравший для себя творческий псевдоним Грек, признался, что песня стала для него знаковой.

«Я не мог даже представить, что песня станет актуальной во время массовой эпидемии», - отметил он. 

Порыв Архипа поддержали не только его звездные родители, но и поклонники матери.

«Удачи тебе Архип, обожаю твою маму, ты у нее талантливый, у нее не могло быть по-другому»;

«Мальчик очень симпатичный, но будет в сто раз круче, когда подрастет»;

«Господа негативщики, парень — молодец. А взгляд и раскрепощение со временем придет», — поддержали его они в комментариях.

Есть у «Грека» Глушко и первые собственные фанаты. На момент написания статьи число его подписчиков на Youtube составило 181 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, почему расстались Наташа Королева и Игорь Николаев.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы
4:59
Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца
4:43
Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами
4:34
Вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*
4:18
Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
3:50
Судьбу «Северного потока — 2» предстоит решить всей Европе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок