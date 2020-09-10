Полиция Берлина: охрана Навального будет снята в ближайшие дни

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 50

Сообщается, что обеспечением безопасности занимается управление уголовной полиции Германии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt

В полиции Берлина рассказали о том, кто осуществляет обеспечение безопасности в клинике Charitе, проходящего там лечение российского блогера Алексея Навального. А также о том, сколько она будет продолжаться.

«Мы не можем ничего рассказывать по поводу мер безопасности. Да, оно есть и его осуществляет управление уголовной полиции Германии. Никто в полиции не сможем дать вам комментариев, потому что мы не уполномочены это делать. К счастью, он (Навальный-Прим.ред.) пришел в сознание. Так что, думаю, мы будем охранять его еще несколько дней, а затем охрана будет снята», — рассказал интервью 5-tv.ru заявил представитель пресс-секретариата полиции Берлина Штефан Петерс.

как сообщалось ранее, спецотряд немецких правоохранителей дежурит у Charitе вторую неделю. У входа клиники стоит полицейский фургон, из которого посменно выходят силовики. Сегодня возле клиники был задержан неизвестный мужчина, его увезли на автомобиле подкрепления. Связано ли его задержание с Навальным неизвестно.

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