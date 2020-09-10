Единственная «жена» Бонда и звезда «Игры престолов» скончалась в возрасте 82 лет

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Валентин Черников
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За 60-летнюю карьеру актриса Дайана Ригг попробовала себя и в шекспировских пьесах, и в развлекательных телешоу.

Единственная «жена» Бонда и звезда «Игры престолов» скончалась в возрасте 82 лет

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Английская актриса, дама-командор ордена Британской империи и обладательница премии «Эмми» Дайана Ригг ушла из жизни в возрасте 82. Об этом сообщает BBC.

Звезда сделала выдающуюся карьеру на сцене, в кино и на телевидении. Выпускница Королевской академии драматических искусств заимела успех в театре, играя в пьесах Шекспира и других авторов и представляя, в частности, таких известных дам, как Медея, Клеопатра и Верджиния Вульф.

Настоящий успех пришел к ней в середине 60-х благодаря детективному остросюжетному телесериалу «Мстители» о британских агентах. В 1969-м, через год после закрытия телешоу, она продолжила шпионскую тему и снялась в фильме «На секретной службе Ее Величества» о приключениях Джеймса Бонда в исполнении Джорджа Лэзенби. Ригг стала единственной женой агента 007 за всю историю бондианы. Правда, брак оказался недолгим. В день свадьбы враги британского шпиона убили героиню Дайаны.

Впоследствии актриса сыграла десятки ролей в кино, продолжая сниматься до конца жизни. Одной из самых заметных работ Ригг последних лет стал образ мудрой и коварной Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Как сообщает BBC, Ригг скончалась утром у себя дома в окружении членов семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллега Клюева по сериалу «Воронины» Анна Фроловцева, объяснила, почему не пришла на похороны актера.

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