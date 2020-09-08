Коллега Клюева по сериалу «Воронины» объяснила, почему не пришла на похороны актера
Накануне поклонников ситкома возмутил тот факт, что Анна Фроловцева не появилась на церемонии прощания.
Фото: Кадр из сериала "Воронины"
Актриса Анна Фроловцева, исполнившая роль супруги Бориса Клюева в сериале «Воронины», объяснила, почему не пришла на похороны артиста. Церемония прощания состоялась 4 сентября в Малом театре в Москве. Однако из коллег по съемочной площадке Клюева на ней были только Станислав Дужников и Екатерина Волкова. Это вызвало недоумение поклонников. Некоторые восприняли это как неуважение к скончавшемуся актеру.
Однако в беседе с телеканалом «360» Фроловцева пояснила, что причиной ее отсутствия на похоронах Клюева стали проблемы со здоровьем.
«Я дома. Немножечко простывшая. Анализ сдала (тест на коронавирус — Прим.ред.) — жду, когда будет результат», — сообщила знаменитость.
Актер Борис Клюев умер после долгой борьбы с онкологией 1 сентября. С 2009 по 2019 годы он играл одну из главных ролей в ситкоме «Воронины», ремейке американского шоу «Все любят Реймонда».
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