Работа за массаж: Юной москвичке на собеседовании предложили раздеться

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Алиса Старжевская
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17-летняя девушка пришла устраиваться моделью-промоутером на дегустацию шоколада, однако неожиданное предложение потенциального работодателя ее шокировало.

Работа за массаж: Юной москвичке на собеседовании предложили раздеться

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

Во время собеседования при устройстве на работу в центре Москвы 17-летней девушке предложили раздеться. Мужчина уговаривал молодую соискательницу обнажиться, уверяя, что он начинающий массажист. Однако несовершеннолетняя не была готова к такому повороту событий. Увидев, что ее ожидает не просто собеседование, она позвонила приятелю, ожидавшему ее внизу, после чего он вызвал полицию.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, девушка пришла устраиваться на вакансию модели-промоутера на дегустацию шоколада с условиями работы в 300 рублей час. Привлекательное предложение она нашла на одном из популярных интернет-ресурсов, после чего связалась в соцсети с женщиной, разместившей вакансию. Та ей предложила скинуть ссылки на страницы своих подруг и пообещала доплату. Это нисколько не насторожило юную соискательницу. Но вот когда она оказалась дома у незнакомца, который настаивал на том, чтобы та разделась, несовершеннолетняя почувствовала неладное.

К счастью, она вовремя позвала на помощь друга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Не исключено, что такие «собеседования» предлагали кому-нибудь еще.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский педофил шесть лет истязал и развращал троих своих детей.

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