Гибель порноактрисы в Средиземном море связали со шпионажем за объектом НАТО

|
Молодцова Анна
147

Галина Федорова утонула у берегов Сардинии, куда отправилась вместе со своим бойфрендом.

Гибель порноактрисы в Средиземном море связали со шпионажем за объектом НАТО

Фото: Instagram @galinamodel

Трагическую гибель российской порноактрисы Галины Федоровой в Средиземном море связали с шпионажем за силами НАТО. Погибшую девушку и ее молодого человека заподозрили в съемке одного из объектов Североатлантического альянса.

Как сообщает The Sun, 33-летняя модель и ее бойфренд Ев Тарановс отправились к острову Сардиния на арендованной надувной лодке для фотосессии. В определенный момент влюбленные решили искупаться и поставили лодку на якорь. Однако она сорвалась и стала уплывать от молодых людей.

По словам Тарановса, они пытались подплыть к лодке, однако в какой-то момент он потерял Федорову из виду и начал звать на помощь проходящее мимо судно. Мужчину доставили на Сардинию. Спасатели же с вертолета обнаружили бездыханное тело девушки в море.

Вместе с тем внимание полиции привлек квадрокоптер для фотосъемки, изъятый у пары. Как считают правоохранители, беспилотник мог использоваться для шпионажа за полигоном НАТО, который находится недалеко от места съемки.

«Запись с беспилотника вызывает интерес, поскольку это произошло очень близко от полигона НАТО. Мы должны убедиться, что это задание не было прикрытием для шпионской миссии», — сказал изданию анонимный источник в правоохранительных органах.

Уроженка Уфы Галина Федорова была порноактрисой, которая снималась под псевдонимом Leila Mazz. Девушка также участвовала в эротических фотосессиях и сотрудничала с мужскими журналами Playboy и Penthouse.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая модель изрезала ножом продавщицу в супермаркете.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров
20:44
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
20:32
Заочная «очка»: студенты требуют перерасчета стоимости учебы в вузах
20:15
Американских пожарных лишили главной профессиональной награды
19:47
«Это сложный экспертный процесс» — Дмитрий Песков о переезде Госсовета в Санкт-Петербург
19:39
«Ваш муж в курсе?» — Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки

Сейчас читают

Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок