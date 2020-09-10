Гибель порноактрисы в Средиземном море связали со шпионажем за объектом НАТО

Трагическую гибель российской порноактрисы Галины Федоровой в Средиземном море связали с шпионажем за силами НАТО. Погибшую девушку и ее молодого человека заподозрили в съемке одного из объектов Североатлантического альянса.

Как сообщает The Sun, 33-летняя модель и ее бойфренд Ев Тарановс отправились к острову Сардиния на арендованной надувной лодке для фотосессии. В определенный момент влюбленные решили искупаться и поставили лодку на якорь. Однако она сорвалась и стала уплывать от молодых людей.

По словам Тарановса, они пытались подплыть к лодке, однако в какой-то момент он потерял Федорову из виду и начал звать на помощь проходящее мимо судно. Мужчину доставили на Сардинию. Спасатели же с вертолета обнаружили бездыханное тело девушки в море.

Вместе с тем внимание полиции привлек квадрокоптер для фотосъемки, изъятый у пары. Как считают правоохранители, беспилотник мог использоваться для шпионажа за полигоном НАТО, который находится недалеко от места съемки.

«Запись с беспилотника вызывает интерес, поскольку это произошло очень близко от полигона НАТО. Мы должны убедиться, что это задание не было прикрытием для шпионской миссии», — сказал изданию анонимный источник в правоохранительных органах.

Уроженка Уфы Галина Федорова была порноактрисой, которая снималась под псевдонимом Leila Mazz. Девушка также участвовала в эротических фотосессиях и сотрудничала с мужскими журналами Playboy и Penthouse.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая модель изрезала ножом продавщицу в супермаркете.