Бывшая модель изрезала ножом продавщицу супермаркета в Ульяновске — шокирующие кадры (18+)
Вопиющий инцидент произошел днем 6 сентября на Водопроводной улице.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Heinz Krimmer; 5-tv.ru
Бывшая модель изрезала ножом сотрудницу супермаркета в Ульяновске. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел днем 6 сентября на Водопроводной улице и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как женщина заходит в торговый зал и набрасывается на мерчендайзера. Злоумышленница методично наносит сотруднице магазина удары ножом. В какой-то момент на помощь пострадавшей бросаются коллега и мужчина. Примечательно, что никто не пытается задержать нападавшую. Совершив задуманное, она спокойно уходит прочь.
Пользователи социальных сетей отмечают, что предполагаемой злоумышленницей является бывшая «Мисс Ульяновск — 2005» и экс-супруга местного бизнесмена. 32-летняя женщина ранее была неоднократно судима и даже лежала в психиатрической клинике.
Пострадавшая после ЧП была госпитализирована с множеством ножевых ранений, однако жизненно важные органы чудом оказались не задеты. За ее жизнь сейчас борются врачи.
По факту покушения на 36-летнюю сотрудницу магазина было возбуждено уголовное дело. Предполагаемая злоумышленница задержана.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе психического состояния подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается. Мотивы подозреваемой устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в убийстве жены и пятилетнего ребенка сдали жители деревни.
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