Пользователи объяснили, почему Галкин женился на Пугачевой

Новым гостем шоу Максима Галкина «Музыкалити» сентября стала сама Алла Пугачева. Ее появление на программе не только удивило фанатов, но и развеяло стереотипные представления о 71-летней певице. Просмотрев передачу, фанаты объяснили себе, почему юморист женился на артистке старше себя.

Во-первых, по мнению пользователей, примадонна отечественной эстрады выглядит для своих лет просто замечательно и нисколько не стесняется крупных планов. Однако молодых юзеров поразила не только внешность артистки, но и ее музыкальный вкус. Многие композиции известных исполнителей Пугачева разнесла, подкрепляя аргументы историями из своей молодости. Ее небанальный и в то же время ироничный взгляд на современный рэп очень понравился пользователям.

Некоторые смелые шутки Максим Галкин посвятил своей супруге. К примеру, юморист отметил, что «это первый раз, когда звезда появляется на экранах через постель». Алла Борисовна восприняла высказывания мужа с иронией.

В комментариях к шоу сплошные слова восхищения. Пользователи искренне обрадовались, что смогли увидеть женщину-легенду. Комментарии заполонили комплименты.

«Потрясающая женщина! И красивая, и с чувством юмора!»

«Фантастическая примадонна! Очень гармонично с Галкиным смотрятся! Неудивительно, что вы вместе!» — признали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках этого же шоу Алла Пугачева рассказала, как ее преследовал маньяк с ножом.