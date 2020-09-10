Новые правила: Рыбакам-любителям разрешат продавать улов
Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в правительстве.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; 5-tv.ru
Рыбакам-любителям официально разрешат продавать улов. Законопроект сейчас рассматривают в правительстве. Любителей посидеть с удочкой предлагается приравнять к садоводам, которые уже давно и свободно продают свой урожай на ярмарках. Помимо этого планируется разрешить сдачу улова, к примеру ресторанам.
Тем более, что по минимальным оценкам, ловлей на удочку и спиннинг увлекаются 10-20% населения России. Это не менее 15 миллионов человек. Для многих – это уже сегодня чуть ли не единственный заработок. И речь идет о легализации годами существующей практики. Как наладить законный и простой механизм продажи пойманной рыбы – обсудили на профильной комиссии в правительстве.
Новые правила еще предстоит испытать, в качестве пилотной площадки выбрали Мурманскую область.
Подешевеет ли рыба? Выяснял корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
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