Новые правила: Рыбакам-любителям разрешат продавать улов

Рыбакам-любителям официально разрешат продавать улов. Законопроект сейчас рассматривают в правительстве. Любителей посидеть с удочкой предлагается приравнять к садоводам, которые уже давно и свободно продают свой урожай на ярмарках. Помимо этого планируется разрешить сдачу улова, к примеру ресторанам.

Тем более, что по минимальным оценкам, ловлей на удочку и спиннинг увлекаются 10-20% населения России. Это не менее 15 миллионов человек. Для многих – это уже сегодня чуть ли не единственный заработок. И речь идет о легализации годами существующей практики. Как наладить законный и простой механизм продажи пойманной рыбы – обсудили на профильной комиссии в правительстве.

Новые правила еще предстоит испытать, в качестве пилотной площадки выбрали Мурманскую область.

Подешевеет ли рыба? Выяснял корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеорепортаже.