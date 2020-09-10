Новые правила: Рыбакам-любителям разрешат продавать улов

Эфирная новость 30

Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в правительстве.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; 5-tv.ru

Рыбакам-любителям официально разрешат продавать улов. Законопроект сейчас рассматривают в правительстве. Любителей посидеть с удочкой предлагается приравнять к садоводам, которые уже давно и свободно продают свой урожай на ярмарках. Помимо этого планируется разрешить сдачу улова, к примеру ресторанам.

Тем более, что по минимальным оценкам, ловлей на удочку и спиннинг увлекаются 10-20% населения России. Это не менее 15 миллионов человек.  Для многих – это уже сегодня чуть ли не единственный заработок. И речь идет о легализации годами существующей практики. Как наладить законный и простой механизм продажи пойманной рыбы – обсудили на профильной комиссии в правительстве.

Новые правила еще предстоит испытать, в качестве пилотной площадки выбрали Мурманскую область.

Подешевеет ли рыба? Выяснял корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеорепортаже. 

 

 

Читайте также

+12° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
Лайки или жизнь: Пассажир каршеринга едва не погиб, пытаясь выполнить трюк на крыше авто
0:58
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
0:53
Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова
0:40
Дети выбежали с криками из класса после обрушения потолка на уроке в Петербурге
0:20
«Вся любовь во взгляде»: Богомолов показал повзрослевшую дочь от Дарьи Мороз
0:01
Кто из родителей сможет получить три, пять и десять тысяч рублей на детей сентябре

Сейчас читают

Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о романе с Семенович
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок