«Была уязвима»: мужчина звонил на секс-линию после убийства собственной матери

Metro: мужчина звонил на секс-линию после убийства собственной матери

Мужчина после расправы над своей 74-летней матерью неоднократно звонил на секс-линию. Об этом сообщило Metro.

По данным суда, 41-летний житель Лондона сам позвонил в экстренную службу. Он рассказал, что совершил «глупость» и задушил мать после «нервного срыва». Прибывшие полицейские и медики обнаружили женщину в спальне, где констатировали ее смерть.

За несколько недель до трагедии, пока жертва находилась в больнице, ее сын заложил золотой кулон и цепочки, чтобы купить наркотики. После убийства он также снял с ее банковского счета 200 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей).

Также суд установил, что безработный убийца несколько раз звонил на секс-линию, пока тело женщины находилось в доме.

На следующий день его задержали и предъявили ему обвинение. Судья назвал мужчину «бессердечным» и «эгоистичным».

«Ваша мать была уязвима из-за сопутствующих проблем со здоровьем, и вы уже некоторое время воровали у нее. Мать поддерживала вас и простила, несмотря на ваше отношение к ней», — заявил он.

По словам судьи, удушение является особенно жестоким способом убийства, поскольку жертва находится рядом с нападавшим и осознает происходящее.так

Мужчина получил пожизненный срок.

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