«Была уязвима»: мужчина звонил на секс-линию после убийства собственной матери
Пока тело женщины находилось рядом, злоумышленник ничего не стеснялся.
Фото: 5-tv.ru
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Metro: мужчина звонил на секс-линию после убийства собственной матери
Мужчина после расправы над своей 74-летней матерью неоднократно звонил на секс-линию. Об этом сообщило Metro.
По данным суда, 41-летний житель Лондона сам позвонил в экстренную службу. Он рассказал, что совершил «глупость» и задушил мать после «нервного срыва». Прибывшие полицейские и медики обнаружили женщину в спальне, где констатировали ее смерть.
За несколько недель до трагедии, пока жертва находилась в больнице, ее сын заложил золотой кулон и цепочки, чтобы купить наркотики. После убийства он также снял с ее банковского счета 200 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей).
Также суд установил, что безработный убийца несколько раз звонил на секс-линию, пока тело женщины находилось в доме.
На следующий день его задержали и предъявили ему обвинение. Судья назвал мужчину «бессердечным» и «эгоистичным».
«Ваша мать была уязвима из-за сопутствующих проблем со здоровьем, и вы уже некоторое время воровали у нее. Мать поддерживала вас и простила, несмотря на ваше отношение к ней», — заявил он.
По словам судьи, удушение является особенно жестоким способом убийства, поскольку жертва находится рядом с нападавшим и осознает происходящее.так
Мужчина получил пожизненный срок.
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