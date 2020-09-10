«Не насмотреться»: Высоцкая и Кончаловский устроили романтичную фотосессию в Венеции
Звездная чета представляет новый фильм режиссера на международном кинофестивале.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @juliavysotskayaofficial
Звездная пара Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский не перестают радовать глаза пользователей романтичными фото. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, союз известной четы по праву считается одним из самых прочных в отечественном кинематографе.
Сейчас супруги находятся в Венеции, где представляют новый фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» на международном кинофестивале. Главную роль в исторической драме сыграла его жена. Пара активно делится с фолловерами кадрами из итальянского города, где супруги успевают совмещать приятное с полезным.
Так, в перерыве между ковровой дорожкой и пресс-конференцией Высоцкая и Кончаловский устроили романтичную фотосессию в одном из парков «города любви». Влюбленные показали, как сидят на лавочке, нежно взявшись за руки. При этом оба выглядят счастливыми и довольными жизнью.
В комментариях подписчики осыпали 47-летнюю актрису и 83-летнего режиссера комплиментами, отметив, что оба идеально подходят друг другу.
«Какая пара!»;
«Какие же вы красивые!!! Не насмотреться»;
«Благородство и красота зашкаливают!» — написали восхищенные юзеры в комментариях к публикации Высоцкой на ее странице в Instagram.
Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Кончаловский одобрил брак своей 19-летней дочери.
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