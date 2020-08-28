Егор Кончаловский одобрил свадьбу 19-летней дочери Марии

Мария, дочь режиссера Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, решила выйти замуж. Ее избранником стал Никита Кузьмин. По сообщению сайта Teleprogramma.pro, именитый отец девушки не против их союза.

Так, оказалось, что разница между женихом и невестой — девять лет. При этом именно Никита значительно старше своей избранницы. Изначально, по словам молодого человека, отец Марии был против их союза, но будущий зять смог наладить с ним отношения и пройти отцовские проверки.

Сам Егор был старше Любови на 12 лет: когда они познакомились, ему было уже 30. Пара прожила 20 лет вместе, но в 2017 году приняла решение разойтись.

Мария старается не афишировать свои отношения, лишь изредка публикуя совместные с Никитой фотографии. Известно только, что пара встречается уже несколько лет, а познакомились они недалеко от Киевского вокзала, где молодой человек пытался завязать разговор с девушкой и обменял рубашку на номер телефона промокшей под дождем Марии.

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