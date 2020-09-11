«Девочки, активизируемся»: Утяшева проговорилась о чувствах Харламова из-за развода с Асмус

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Татьяна Меркер
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Юморист является частым и желанным гостем в доме Ляйсян и Павла Воли.

«Девочки, активизируемся»: Утяшева проговорилась о чувствах Харламова из-за развода с Асмус

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

О громком разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно всего пару месяцев назад, тогда фанаты думали, что новость — фейк. Некоторые до сих пор не верят, что одна из самых примерных пар шоу-бизнеса могла распасться.

О новых отношениях Кристины и Гарика активно судачат поклонники и СМИ. Асмус, например, пытаются уличить в романе с коллегой Алексеем Чадовым. Харламову приписывают связь с Яной Кошкиной.

Достоверным источником можно считать гимнастку и жену его друга Павла Воли — Лейсан Утяшеву, которая рассказала об истинных чувствах юмориста после разрыва. Спортсменка заявила, что сердце Гарика сейчас свободно, передает сайт KP.RU.

«На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно», — подчеркнула Ляйсан.

Супруга Воли также отметила, что девочкам стоило бы «активизироваться», ведь Харламов стал одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса.

По словам Утяшевой, развод не стал для Асмус и Харламова болезненным. Сейчас их связывают дружеские отношения и общий ребенок — шестилетняя Настя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая Асмус в ванне пошутила о причине развода с мужем.

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