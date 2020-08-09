«Харлашку жалко»: Нагая Асмус в ванне раскрыла, почему развелась с мужем
Актриса иронично отозвалась о причинах своего расставания с Гариком Харламовым.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Громкий развод с Гариком Харламовым не стал для актрисы Кристины Асмус поводом впадать в депрессию. Наоборот, девушка всячески дает понять своим подписчикам, что в статусе свободной женщины она смогла наконец-то почувствовать вкус жизни.
Недавно актриса выложила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором предстала совершенно обнаженной. На снимке Асмус сидит в ванной, повернувшись спиной к камере. В подписи к фото звезда «Текста» сыронизировала на тему своего расставания с юмористом.
«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — пошутила Асмус.
В дополнение к забавному комментарию актриса поставила большое количество остроумных хэштегов, которые сильно повеселили ее фолловеров. Например, #харлашкужалко, #покайсядочьмоя, #уженезнаеткаксебяпродать, #аявиделееспереди.
Поклонники назвали звезду «богиней» оригинальных хэштегов и посчитали, что после такого откровенного фото ее бывший муж тоже должен проявить себя подобным образом. А некоторые решили, что после скандального фильма «Текст» актрисе уже трудно удивить своих фанатов «голыми» снимками.
«Гарик просто обязан выложить такую же»;
«После „Текста“ это фото просто детское»;
«Я бы ради такой фотки тоже развелась и не раз», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, за какой поступок Кристине Асмус до сих пор стыдно.
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