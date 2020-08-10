«Взаимно, Кристи»: Чадов и Асмус обменялись признаниями в любви

|
Алиса Старжевская
21

Актеры, которых давно подозревают в романе, подогрели эти слухи.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

После нашумевшего расставания с Гариком Харламовым Кристина Асмус не перестает привлекать к себе, и без того повышенное, внимание. Актриса делает громкие заявления о бывшем муже, выкладывает откровенные фотографии и лишний раз дает поводы говорить о ее личных отношениях.

Недавно на странице экс-супруги резидента Comedy Club в Instagram появилась фотография со съемочной площадки фильма «Джон». Одну из главных ролей в котором сыграл Алексей Чадов. Фанаты предполагают, что актер может быть потенциальным любовником Асмус. На снимке артисты стоят в обнимку, а сопровождает фото подпись о бесконечной благодарности и любви.

Чадов на признание Кристины ответил в комментариях к публикации.

«Взаимно, Кристи», — написал Алексей.

Instagram @asmuskristina

Подписчики профиля актрисы не упустили из виду его сообщения и тут же связали все факты воедино.

«Это из-за него вы бросили Гарика?»

«Ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена»;

«Вы правда вместе?» — вопрошали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Кристине Асмус стыдно уже 20 лет.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.64
0.60 87.17
0.55
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

12:52
Путин поручил поручил привить от гриппа и COVID-19 до 60% россиян
12:52
Семак подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков «Зенита»
12:46
Число пострадавших при взрыве заправки в Волгограде увеличилось до восьми
12:37
«Взаимно, Кристи»: Чадов и Асмус обменялись признаниями в любви
12:37
Стали известны причины мощного взрыва газа на заправке в Волгограде
12:28
Момент взрыва цистерны с газом на заправке в Волгограде попал на видео

Сейчас читают

«Наконец-то остепенился»: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился
«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок