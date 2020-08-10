«Взаимно, Кристи»: Чадов и Асмус обменялись признаниями в любви
Актеры, которых давно подозревают в романе, подогрели эти слухи.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
После нашумевшего расставания с Гариком Харламовым Кристина Асмус не перестает привлекать к себе, и без того повышенное, внимание. Актриса делает громкие заявления о бывшем муже, выкладывает откровенные фотографии и лишний раз дает поводы говорить о ее личных отношениях.
Недавно на странице экс-супруги резидента Comedy Club в Instagram появилась фотография со съемочной площадки фильма «Джон». Одну из главных ролей в котором сыграл Алексей Чадов. Фанаты предполагают, что актер может быть потенциальным любовником Асмус. На снимке артисты стоят в обнимку, а сопровождает фото подпись о бесконечной благодарности и любви.
Чадов на признание Кристины ответил в комментариях к публикации.
«Взаимно, Кристи», — написал Алексей.
Подписчики профиля актрисы не упустили из виду его сообщения и тут же связали все факты воедино.
«Это из-за него вы бросили Гарика?»
«Ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена»;
«Вы правда вместе?» — вопрошали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Кристине Асмус стыдно уже 20 лет.
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