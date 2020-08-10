«Взаимно, Кристи»: Чадов и Асмус обменялись признаниями в любви

После нашумевшего расставания с Гариком Харламовым Кристина Асмус не перестает привлекать к себе, и без того повышенное, внимание. Актриса делает громкие заявления о бывшем муже, выкладывает откровенные фотографии и лишний раз дает поводы говорить о ее личных отношениях.

Недавно на странице экс-супруги резидента Comedy Club в Instagram появилась фотография со съемочной площадки фильма «Джон». Одну из главных ролей в котором сыграл Алексей Чадов. Фанаты предполагают, что актер может быть потенциальным любовником Асмус. На снимке артисты стоят в обнимку, а сопровождает фото подпись о бесконечной благодарности и любви.

Чадов на признание Кристины ответил в комментариях к публикации.

«Взаимно, Кристи», — написал Алексей.

Instagram @asmuskristina

Подписчики профиля актрисы не упустили из виду его сообщения и тут же связали все факты воедино.

«Это из-за него вы бросили Гарика?»

«Ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена»;

«Вы правда вместе?» — вопрошали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Кристине Асмус стыдно уже 20 лет.