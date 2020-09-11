Дочь и возлюбленная Виторгана трогательно поздравили его с днем рождения

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Татьяна Меркер
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Свое 48-летие актер решил отметить полетом на воздушном шаре.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @ninosha13

Актер Максим Виторган с размахом отметил свое 48-летие. Праздник он решил отгулять, по канонам российского шоу-бизнеса, скромно — полетом на воздушном шаре над турецкой Каппадокией.

После громкого развода с Ксенией Собчак, сердце Виторгана заняла актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе. Именно она составила Виторгану компанию в полете над скалами. В Instagram 29-летняя Нино трогательно поздравила своего возлюбленного с праздником и рассказала о своей любви к нему.

«Была у меня детская места: встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед и не буду знать я холода и боли. Я выросла мечта забылась, а тут ты!» — написала звезда под снимком Максима Виторгана.

Instagram @ninosha13

Старшая дочь именинника от первого брака тоже не упустила возможности рассказать отцу о своих чувствах. 24-летняя Полина посвятила ему длинный сентиментальный текст, которым сопроводила забавным архивным снимком, сделанным в бассейне. Девушка призналась, что гордится быть похожей на папу.

«Ты мой ориентир, свет, который загорается, когда я сворачиваю с пути», — расчувствовалась Полина.

Instagram @polinavitorgan

Совместных детей у Виторгана и Нинидзе нет, а на отдых в Турцию они взяли детей от своих прошлых браков. Компанию влюбленным составили трехлетний сын Максима и Ксении Собчак — Платон и сын Нинидзе от союза с актером Кириллом Плетневым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак впервые назвала причину разрыва с Виторганом.

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