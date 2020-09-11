Мэр Портленда запретил применять слезоточивый газ для разгона протестующих

Власти Портленда, охваченного массовыми беспорядками, фактически встали на сторону погромщиков. Как и в ряде других городов, стражам порядка запретили использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. Со специальным заявлением выступил мэр Портленда Тэд Уиллер.

«Пора снизить уровень насилия в нашем обществе. Мы все хотим перемен. У каждого должны быть равные возможности. И главное сейчас — добиться равноправия для чернокожих и представителей других рас. Вот почему я приказываю полиции немедленно прекратить использование слезоточивого газа для сдерживания массовых беспорядков», — заявил он.

Таким образом мэр Портленда вступил в открытую конфронтацию с Дональдом Трампом. Президент США неоднократно упрекал власти города в бездействии и грозил ввести туда подразделения Национальной гвардии.

Ранее полицейским Денвера и Сиэтла запретили стрелять резиновыми пулями и бросать в толпу светошумовые гранаты.