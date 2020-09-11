«Начало»: найдено новое подтверждение романа Козловского и Акиньшиной

Актер Данила Козловский и актриса Оксана Акиньшина появились вдвоем на показе культового фильма Кристофера Нолана «Начало» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Это дало очередной повод для слухов об их романе, пишет Sobesednik.ru.

Актеры играют пару в фильме «Чернобыль». Козловский также стал сорежиссером картины, призванной стать ответом одноименному сериалу от HBO. Премьера назначена на октябрь, а кинотеатры только начали работать. Поэтому многие, включая кинокритиков, считают их «роман» просто пиар-акцией для повышения кассовых сборов.

Многие западные знаменитости порой изображают короткие отношения, сообщают папарацци свои планы на день для удачных фотографий. Вскоре они «расстаются», получив желаемый всплеск интереса к себе. Возможно, так решили поступить и Оксана с Данилой. Недавно их подловили на отдыхе на курорте в турецком Бодруме.

Однако очевидцы из кинотеатра в Москве с этим не согласны. Они рассказали, что Козловский и Акиньшина вовсе не стремились лишний раз попасть на глаза, носили защитные маски и вошли через боковой вход.

«Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями», — поделился один из них.

Пикантности ситуации придает наличие у Козловского новорожденного ребенка. Дочка Ода от актрисы Ольги Зуевой родилась в США этой весной. Сейчас обе они находятся в Штатах. Роман между Козловским и Зуевой начался также на съемочной площадке фильма «Тренер». Поэтому поверить в повторение такого сценария, но уже с Акиньшиной, довольно легко.

Недавно Зуева впервые появилась в сети после слухов о романе своего возлюбленного с другой. Однако комментария по поводу этого от нее не последовало, пишет «Экономика сегодня».

Оксана Акиньшина прославилась в возрасте 13 лет после роли в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры». За ее плечами два брака, трое детей и многочисленные громкие романы.

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