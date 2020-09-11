Замеченный целующимся с певицей Анной Семенович спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг слухи о романе со звездой.

В личном Telegram-канале телеведущий высмеял ажиотаж вокруг сложившейся ситуации, и пояснил, что это был лишь «рабочий момент».

«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович!!! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!!!» — написал Губерниев и поставил двусмысленный «подмигивающий» смайл.

Неоднозначные фото со звездой эстрады и прославленным комментатором намедни опубликовало издание KP.RU. На одном из снимков Дмитрий нежно обнимает Анну за талию и, склонившись над красоткой, ее целует. На другом — взяв за ручку, разгуливает с Семенович по коттеджному поселку.

Волне возможно, «роман» двух возлюбленных не так взволновал общественность, если бы не одно большое «но»: у ведущего уже есть избранница — Елена Путинцева. Причем во многих своих интервью он не раз заявлял, как сильно ею дорожит.

«Видимо, то, что „в щечку“ не считается…»

«Если это правда роман, то пара огонь!»

«А как же любимая Губерниева? Мне ее даже как-то жаль…» — комментировали инцидент поклонники селебрити.

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