«Прыгнул в «лягушатник»: сын Никаса Сафронова пострадал на отдыхе в Турции

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин вновь попал в неприятную ситуацию.

Несколько дней назад пианист покинул холодную Москву и отправился в Турцию, чтобы погреться под жарким солнышком. Опасность подстерегала его в одном из бассейнов. Обожающий прыжки в воду с высоты Затравкин не рассчитывал, что глубина купели окажется «детской». В результате сын гения получил несколько травм и ссадин.

«И на старуху бывает проруха: прыгнул в „лягушатник“. Разбил сильно колено: теперь оно болит, и я немножко хромаю. И еще смог ударить ногу в другом месте. В общем, вот такая история», — поделился с поклонниками бедой Лука и продемонстрировал ушибы.

На время наследнику Сафронова пришлось отказаться спортивных удовольствий. Теперь ему остается лишь лежать под ароматным мандариновым деревом и наслаждаться прекрасной погодой.

«Мандарины еще зеленые, но я нашел один с рыжим пятнышком и сейчас его съем за ваше здоровье! Будьте здоровы и будьте осторожны!» — обратился к фолловерам Затравкин.

Instagram @lukasafronovofficial

В комментариях под видео в Instagram пианиста, пользователи пожелали ему скорого выздоровления, а также намекнули, что пора заняться собой и, наконец, сбросить лишний вес. Ведь это не только причиняет дискомфорт, но и провоцирует развитие серьезных хронических заболеваний.

«Добряк, не болей! Береги себя!»

«Здоровья тебе, милаха!»

«Бедный! Давай худей и будет житься полегче!»

«Лука, тебе правда нужно сбрасывать кило… Так ведь любая травма может стать последней», — заботливо обращались к Затравкину фанаты.

В последнее время сын знаменитого художника действительно все чаще попадает в неловкие ситуации, которые приводят к травмам. Так, некоторое время назад Лука едва не переломал себе кости, упав с лестницы на отдыхе в Таиланде, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лука Затравкин сравнил себя по весу со львом.