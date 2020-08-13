«Для зоопарка гожусь»: Сын Сафронова оценил свои шансы сойти по весу за льва

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Валентин Черников
Эксклюзив 3 570

Пианист Лука Затравкин признался, было ли его заявление о желании поправиться до 250 килограммов шуткой.

Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial, 5-tv.ru

Заявление Луки Затравкина о желании поправиться до 250 килограммов оказалось шуткой. Об этом сын художника Никаса Сафронова рассказал в интервью 5-tv.ru.

В марте пианист сообщил, что не собирается отказываться от любимых лакомств в период христианского поста. Более того, он сказал, что надеется побить личный рекорд — поправиться с 224 до 250 килограммов, чтобы достичь веса половозрелого льва.

«Поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — заявил наследник художника.

Как выяснилось, таким образом он отреагировал на надоевший ему вопрос на тему веса.

«Я много иронизирую и стараюсь людей бодрить своим подходом к жизни. Когда меня в очередной раз достают вопросом „смогли ли вы похудеть“, я отвечаю что-то такое, что, по-моему, должно вызвать смех. Конечно, я нормальный человек и не пытаюсь набрать вес. Но если для людей моя внешность, мой вес сегодня — основополагающий вопрос, и они тратят время на его изучение, я считаю, что им нужно поднять настроение и пошутить на эту тему», — признался Затравкин.

По словам Луки, он не смог достичь озвученной им отметки в 250 килограммов. Но, опять же в шутку, добавил, что будет над этим работать и обязательно сообщит, если у него получится.

«Понял, что лев из меня пока что не совсем половозрелый. Но для московского зоопарка я уже гожусь. Думаю, что львы там маленькие. Могу пойти туда, взвеситься со львом, сесть с ним в клетку, чтобы повеселить детвору. Надеюсь, я не буду голодным и его не съем», — сказал пианист.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Сафронова рассказал о секс-конфузе.

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